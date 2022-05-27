ЭСК: Мешков правильно не назначил пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» в игре с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по матчу 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» — «Зенит» (1:0).
«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Нижнего Новгорода» на 86-й минуте матча.
Решение комиссии: судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Нижний Новгород» на 86-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном игровом эпизоде два игрока обороняющейся команды «Нижний Новгород» №22 Никита Каккоев и №24 Кирилл Гоцук и игрок атакующей команды «Зенит» №33 Иван Сергеев одновременно делают движение ногами к мячу с целью сыграть в мяч. Манера вступления всех трёх игроков в единоборство за мяч являлась правильной и не имела признаков безрассудности. По мнению всех членов комиссии, между ногами игроков произошёл незначительный естественный контакт в воздухе, что не являлось очевидным нарушением правил, и судья правильно продолжил игру», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.
- 27 мая 2022
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