Суарес близок к воссоединению в АПЛ с Коутиньо и Джеррардом

«Астон Вилла» намерена предложить контракт до 2024 года уругвайскому нападающему Луису Суаресу, чей контракт с мадридским «Атлетико» истёк в конце сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
35-летний Суарес, выступавший за «Ливерпуль» с января 2011 по июль 2014 года, может вернуться в английскую Премьер-лигу (АПЛ) и воссоединиться с бывшими партнёрами Филиппе Коутиньо и Стивеном Джеррардом, который ныне тренирует «Астон Виллу».
Суарес выступал за «Атлетико» с лета 2020 года. С тех пор нападающий в 83 матчах во всех турнирах забил 34 гола и отдал шесть результативных передач. Ранее Суарес также был футболистом «Барселоны», «Аякса», «Гронингена» и «Насьоналя».
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Атлетико М». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 27 мая 2022
-
15:22
-
15:17
-
15:07
-
15:06
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:46
-
14:40
-
14:35
-
14:31
-
14:27
-
14:16
-
14:07
-
14:05
-
14:04
-
13:55
-
13:48
-
13:45
-
13:34
-
13:34
-
13:29
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
12:55
-
12:43
-
12:37
-
12:19
-
12:12
-
12:06
-
11:55
-
11:33
-
11:25
-
11:22