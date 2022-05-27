Суарес близок к воссоединению в АПЛ с Коутиньо и Джеррардом

«Астон Вилла» намерена предложить контракт до 2024 года уругвайскому нападающему Луису Суаресу, чей контракт с мадридским «Атлетико» истёк в конце сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

35-летний Суарес, выступавший за «Ливерпуль» с января 2011 по июль 2014 года, может вернуться в английскую Премьер-лигу (АПЛ) и воссоединиться с бывшими партнёрами Филиппе Коутиньо и Стивеном Джеррардом, который ныне тренирует «Астон Виллу».

Суарес выступал за «Атлетико» с лета 2020 года. С тех пор нападающий в 83 матчах во всех турнирах забил 34 гола и отдал шесть результативных передач. Ранее Суарес также был футболистом «Барселоны», «Аякса», «Гронингена» и «Насьоналя».

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