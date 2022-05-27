В «Химках» оценили решение КДК в отношении Лантратова и Григалавы за конфликт с болбоями

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил решение КДК РФС в отношении Ильи Лантратова и Гиа Григалавы за конфликт с болбоями в первом стыковом матче со «СКА-Хабаровск».
«КДК действовал в рамках регламента. Эмоции, конечно, надо держать при себе. Но я могу сказать, что флегматиков среди спортсменов очень мало. Когда тебя 70 минут провоцируют, игра складывается не так, как хотелось бы, эмоции бьют через край», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, ранее председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что за инцидент в стыковом матче «СКА-Хабаровск» — «Химки» (1:0) два игрока подмосковной команды были наказаны. Гиа Григалава получил двухматчевую дисквалификацию, Илья Лантратов — штраф в размере 50 тыс. рублей.
- 27 мая 2022
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