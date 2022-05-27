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Терюшков призвал РФС рассмотреть деятельность «СКА» в организации домашних матчей

Терюшков призвал РФС рассмотреть деятельность «СКА» в организации домашних матчей
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков призвал РФС рассмотреть деятельность «СКА-Хабаровск» в организации домашних матчей.

«Хочется попросить лигу и РФС очень подробно рассмотреть деятельность «СКА-Хабаровск» в части организации домашних матчей, чтобы они не были похожи на дворовый футбол.

Болбой, которому, как оказалось, уже исполнилось 18 лет, отдавал полный отчёт своим действиям. Спрашивается, зачем он это всё делал? То, что неслось с трибун в адрес нашего главного тренера и нашего защитника Брайана Идову, оставляет большое количество вопросов. Думаю, такое поведение не должно остаться без внимания как со стороны лиги, так и со стороны РФС», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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