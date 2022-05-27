Шварц ответил на вопрос, станет ли финал со «Спартаком» его последним матчем в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал информацию о своём назначении в «Герту» после матча финала Кубка России со «Спартаком».
«Конечно, это моя не последняя игра в качестве главного тренера. Если говорить об игре, это завершающая игра сезона. Рады, что она является финальной. Мы упорно готовились, у нас ещё два тренировочных дня впереди.
Знаю, что многое говорится о «Герте». В данном случае это могут быть домыслы, разговоры. Сейчас я не комментирую такие слухи. Мы нацелены на финал, который нас ждёт. Чувствую полную ответственность перед игроками, клубом и всеми остальными», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
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- 27 мая 2022
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