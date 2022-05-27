Шварц рассказал, смогут ли Лаксальт и Н'Жье сыграть со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед матчем финала Кубка России со «Спартаком». Речь идёт о защитнике Диего Лаксальте и нападающем Клинтоне Н'Жье.

«Лаксальт сегодня проведёт первую тренировку в нашей группе, до этого он тренировался индивидуально. Клинтон Н’Жье точно не сможет принять участия в матче. Все остальные готовы», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Матч финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 мск.



Ранее сообщалось, что после этого матча 43-летний Шварц расторгнет контракт с «Динамо» и продолжит работу в немецкой «Герте», которая осталась в Бундеслиге по итогам сезона.

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