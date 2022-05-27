Паршивлюк: финал со «Спартаком» — первый в карьере. Большое событие для города и команд
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Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался в преддверии финального матча Кубка России сезона-2021/2022 со «Спартаком».
«Какие ожидания от финала? Тем более первый в карьере. Большое событие для города и для обеих команд. Очень важный трофей для команд, который они могут завоевать. Надеюсь, каждый добьётся того, что все ожидают», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».
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