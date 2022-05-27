Шварц: ключевой фактор подготовки к финалу — цепко и строго сыграть в обороне

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о подготовке своей команды к финальному матчу Кубка России со «Спартаком».

«Надо отметить, что это глубокий и хороший вопрос. Конечно, мы очень разочарованы, расстроены поражением в матче с «Сочи». На протяжении 30 минут мы хорошо играли, как в остальных матчах чемпионата. А дальше игра не сложилась.

Конечно, нам хотелось бы избежать этого неудачного отрезка. Стоит отметить, что «Динамо» достаточно молодая команда. Случаются такие отрезки, взлёты и падения. Мы проходим этот путь все вместе. Нормальная ситуация. Всем вместе нам нужно выйти из неё.

Конечно, мы проанализировали все мячи, которые пропустили. Это и является ключевым фактором подготовки к «Спартаку».

Более цепко и строго сыграть в обороне в этом финале. Более того, я и ребятам сказал — хорошо, что у нас есть опыт успешных игр. На протяжении сезона показывали, что команда может надёжно защищаться. И в финале мы должны это доказать», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Матч финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 мск.