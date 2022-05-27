Агент Усмана Дембеле прокомментировал информацию о переходе футболиста в «ПСЖ»

Мусса Сиссоко, агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, высказался о будущем футболиста.

«Будущее Усмана остаётся открытым. Мы не собираемся вдаваться в бесконечные спекуляции. Мы всегда относились и относимся с большим уважением ко всем клубам и будем продолжать в том же духе, пока этот процесс продолжается», — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 25-летний Дембеле отклонил последнее предложение «Барселоны» о продлении контракта (истекает летом 2022 года) и принял предложение французского «ПСЖ».

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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