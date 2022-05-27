Паршивлюк: первый финал в 33 года. Всю неделю всё бурлит внутри

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался в преддверии финального матча Кубка России сезона-2021/2022 со «Спартаком».

«Это мой первый финал Кубка в 33 года. Всю неделю всё внутри бурлит. Пытаюсь что-то представить, визуализировать. Неординарное воскресенье в моей жизни. Могу сказать спасибо Сандро, партнёрам, что в 33 имею возможность сыграть в таком финале. Все мысли только о том, чтобы трофей был в раздевалке с бело-голубыми ленточками», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.



Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».



Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».