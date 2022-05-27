Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паршивлюк: первый финал в 33 года. Всю неделю всё бурлит внутри

Паршивлюк: первый финал в 33 года. Всю неделю всё бурлит внутри
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался в преддверии финального матча Кубка России сезона-2021/2022 со «Спартаком».

«Это мой первый финал Кубка в 33 года. Всю неделю всё внутри бурлит. Пытаюсь что-то представить, визуализировать. Неординарное воскресенье в моей жизни. Могу сказать спасибо Сандро, партнёрам, что в 33 имею возможность сыграть в таком финале. Все мысли только о том, чтобы трофей был в раздевалке с бело-голубыми ленточками», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».

«Спартак» — «Динамо»: ещё одна победа Ваноли в «Лужниках»? «Спартак» — «Динамо»: ещё одна победа Ваноли в «Лужниках»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022