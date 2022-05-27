Шварц: у «Спартака» очень опасная группа атакующих игроков, но найдём против них решение
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о московском «Спартаке» в преддверии матча команд в финале Кубка России.
«Если говорить о «Спартаке», там множество техничных игроков как в обороне, так и в атаке. Очень опасная группа атакующих футболистов. Мы должны найти решения против их игроков, и мы их найдём. Должны придерживаться плана на игру, проявить лучшие свои качества», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится послезавтра, 29 мая, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 мск.
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