Агуэро: Холанд — отличное приобретение для «Манчестер Сити». Надеюсь, он забьёт кучу голов

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил трансфер норвежского нападающего Эрлинга Холанда в стан «горожан».

«Я думаю, что Холанд — это отличное приобретение. Он может способствовать повышению результативности, и это здорово. Надеюсь, он забьёт кучу голов за «Сити». Адаптация в АПЛ займет у него некоторое время, но я уверен, что он хорошо сможет справиться с этим.

Что касается Лиги чемпионов — сейчас это огромная задача, но футбол — это командная игра, а не набор индивидуалистов. Если вся команда будет работать так, как раньше, трофей будет более досягаем. Я думаю, что за последние несколько лет «Сити» набрался опыта, и это то, что может помочь в достижении цели», — приводит слова Агуэро Goal.com со ссылкой на Stake.com.

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