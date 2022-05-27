УЕФА будет разводить команды из Беларуси и Украины

Пресс-служба УЕФА сообщила, что будет разводить в соревнованиях под своей эгидой команды из Беларуси и Украины. Разводить команды будут в любых турнирах под эгидой организации. Решение вступило в силу немедленно. Оно будет действовать до дальнейшего уведомления.



«Решение принято для обеспечения беспрепятственного проведения соревнований УЕФА, так как безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть полностью гарантирована. Исполком УЕФА будет готов созвать дальнейшие заседания для повторной оценки юридической и фактической ситуации по мере дальнейшего развития», — говорится на сайте УЕФА.



Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от соревнований под эгидой УЕФА в связи с украинскими событиями.

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