Рональд Куман: я точно неплохо поработал в «Барселоне»
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Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что проделал хорошую работу в каталонском клубе.
«Всегда тяжело, когда не завершаешь начатое. Люди, понимающие в футболе, знают, что я проделал хорошую работу. Не скажу, что сделал всё отлично, но я точно неплохо поработал. Считаю, это была хорошая работа в очень сложной ситуации. Надеюсь, «Барселона» сможет вернуться на вершину и станет такой, как раньше. Я делал всё ради клуба», – цитирует Кумана Marca.
59-летний Куман тренировал испанский клуб с августа 2020 по октябрь 2021 года.
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