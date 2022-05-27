Рональд Куман: я точно неплохо поработал в «Барселоне»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что проделал хорошую работу в каталонском клубе.

«Всегда тяжело, когда не завершаешь начатое. Люди, понимающие в футболе, знают, что я проделал хорошую работу. Не скажу, что сделал всё отлично, но я точно неплохо поработал. Считаю, это была хорошая работа в очень сложной ситуации. Надеюсь, «Барселона» сможет вернуться на вершину и станет такой, как раньше. Я делал всё ради клуба», – цитирует Кумана Marca.

59-летний Куман тренировал испанский клуб с августа 2020 по октябрь 2021 года.

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