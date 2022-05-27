Агуэро рассказал, в чём будет преимущество «Реала» в финале Лиги чемпионов

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. В главном матче турнира встретятся «Ливерпуль» и «Реал».
«Я думаю, что у «Реала» больше опыта как у клуба. Но «Ливерпуль» хорошо проявляет себя в последние годы в Лиге чемпионов. Думаю, что противостояние будет близким, но «Реал» будет более уверен в себе, учитывая, что команда сыграла столько финалов и переворачивала тяжёлые матчи. Это их преимущество.
История и опыт помогают. «Реал» доказывал это, побеждая в важных матчах дома, на «Сантьяго Бернабеу». Но финал будет проходить на нейтральном поле, поэтому противостояние будет более сбалансированным.
У «Реала» всегда были отличные команды. И эта не отличается. Помимо индивидуальных качеств, есть ещё и собственный вес клуба. Когда игроки это понимают, это даёт преимущество», — цитирует Агуэро Liverpool Echo.
- 27 мая 2022
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