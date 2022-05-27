Широков: какая игрокам «Динамо» разница, уйдёт Шварц или нет? Они за трофей играют

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«А им какая разница? Они за трофей играют. Один матч. Они будут бегать и думать — уйдёт у них Шварц или нет?» — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится послезавтра, 29 мая, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 мск. В полуфинале бело-голубые разгромили владикавказскую «Аланию» со счётом 3:0, а красно-белые с аналогичным счётом — красноярский «Енисей».

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