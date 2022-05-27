На «Химки» наложили запрет на регистрацию футболистов. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Палата РФС по разрешению споров приняла решение удовлетворить заявление спортивного интерната «Чертаново» в отношении подмосковного клуба о взыскании задолженности по трансферу Артёма Соколова. Было принято решение применить к красно-чёрным запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
Напомним, ранее председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что за инцидент в стыковом матче «СКА-Хабаровск» — «Химки» (1:0) два игрока подмосковной команды были наказаны. Гиа Григалава получил двухматчевую дисквалификацию, Илья Лантратов — штраф в размере 50 тыс. рублей.
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- 27 мая 2022
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