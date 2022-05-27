Терюшков: «Химки» останутся в РПЛ. Никуда не денемся
Поделиться
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился ожиданиями от ответного матча за право выступать в Российской Премьер-Лиге со «СКА-Хабаровск».
«У нас будет дополнительная мотивация завтра. Будем играть с запредельной отдачей, 200% на победу. Выполним задачу во что бы то ни стало. Останемся в РПЛ, никуда не денемся», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, во время первой встречи вратарь подмосковной команды Илья Лантратов толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. После игры Лантратов подошёл к болбою, извинился и подарил ему свою футболку.
Видео. Триллер в Казани! Лучший тренер не Семак. Обзор 30-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #7:
Комментарии
- 27 мая 2022
-
19:54
-
19:29
-
19:11
-
19:06
-
18:57
-
18:56
-
18:51
-
18:47
-
18:39
-
18:36
-
18:22
-
18:15
-
18:12
-
18:08
-
18:03
-
18:03
-
17:44
-
17:41
-
17:38
-
17:20
-
17:10
-
16:56
-
16:46
-
16:25
-
16:16
-
16:14
-
16:14
-
16:06
-
15:57
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:47
-
15:45
Партнерский контент