Терюшков: «Химки» останутся в РПЛ. Никуда не денемся

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился ожиданиями от ответного матча за право выступать в Российской Премьер-Лиге со «СКА-Хабаровск».

«У нас будет дополнительная мотивация завтра. Будем играть с запредельной отдачей, 200% на победу. Выполним задачу во что бы то ни стало. Останемся в РПЛ, никуда не денемся», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, во время первой встречи вратарь подмосковной команды Илья Лантратов толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. После игры Лантратов подошёл к болбою, извинился и подарил ему свою футболку.

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