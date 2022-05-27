Источник: Галактионов возглавит «Нижний Новгород»

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов с большой долей вероятности возглавит «Нижний Новгород», утверждает «РБ Спорт». По данным источника, специалист будет совмещать посты в сборной и клубе.
В настоящее время главным тренером «Нижнего Новгорода» является Александр Кержаков. Под его руководством команда в дебютном сезоне в РПЛ сумела сохранить прописку в элитном дивизионе.
Сам Галактионов отказался комментировать информацию. Специалист заявил, что в ближайшее время РФС сделает заявление о будущем.
По итогам сезона из РПЛ напрямую вылетели тульский «Арсенал» и казанский «Рубин». «Уфа» и «Химки» сыграют в стыковых матчах. Первые встречи уже завершились. «Уфа» сыграла вничью с «Оренбургом» (2:2), а «Химки» уступили «СКА-Хабаровск» (0:1).
- 27 мая 2022
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