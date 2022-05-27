Шунин: не хочу говорить об уходе Шварца. Впереди главный матч сезона

Голкипер «Динамо» Антон Шунин отказался комментировать возможный уход из команды главного тренера Сандро Шварца. Ранее немецкое издание Bild сообщило, что специалист покинет команду сразу после финала Кубка России и возглавит берлинскую «Герту».



«Я не хочу сейчас на эту тему разговаривать. Давайте говорить после того, как закончится эта игра. Нам сейчас надо сосредоточиться на последнем, самом важном, самом главном матче этого сезона. Вы это сами понимаете, а уже потом будем разговаривать о грустном, если так будет», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.



В финале Кубка России «Динамо» встретится с московским «Спартаком». Этот матч состоится уже в воскресенье, 29 мая.