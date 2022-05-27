Шунин: «Динамо» очень долго готовилось к финалу. Мы проделали непростой путь

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Это новый стадион, и у меня нет каких-то ощущений о старом стадионе. Каждый из нас понимает ответственность матча, который будет послезавтра. Это финал, это Кубок. Мы очень долго готовились к этой игре. К финалу мы проделали долгий и непростой путь. Готовимся очень серьёзно», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится послезавтра, 29 мая, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 мск. В полуфинале бело-голубые разгромили владикавказскую «Аланию» со счётом 3:0, а красно-белые с аналогичным счётом — красноярский «Енисей».