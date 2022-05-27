Шунин: «Динамо» не думает о поражении от «Сочи». Мы заслуженно вышли в финал

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Это разные турниры, поэтому никто не думает о том, что было в последних турах. У нас сейчас другой турнир, это финал. Все готовятся к матчу послезавтра, и никто не думает о том, что было неделю назад.



Да, были абсолютно рабочие, по делу разговоры, обсуждения. Были теории, на которых мы обсуждали причины поражения, как это можно исправить, что нужно подправить. Готовимся к серьёзному сопернику, будет много болельщиков.



Трибуны сами погонят нас вперёд. Только с положительными эмоциями подходим к этому матчу, мы не думаем о поражении от «Сочи». «Динамо» заслуженно попало в финал. Вы видели нашу сегодняшнюю тренировку, все ребята на позитиве», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.