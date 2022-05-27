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Шунин: Шварц решит, кто сыграет в финале: я или Лещук

Шунин: Шварц решит, кто сыграет в финале: я или Лещук
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин заявил, что не знает, кто выйдет в стартовом составе на финал Кубка России. В главном матче турнира бело-голубые сыграют со «Спартаком».

«Есть главный тренер, который скажет, кто будет играть: я или Лещук. Первый раз слышу про свою статистику. Я хорошо оцениваю свою форму», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

В финале Кубка России «Динамо» встретится со «Спартаком». Этот матч состоится в воскресенье, 29 мая.

Отметим, в матче 30-го тура РПЛ с «Сочи» (1:5) место в воротах «Динамо» занял не Шунин, а его конкурент Игорь Лещук. При этом сам Шунин не был травмирован, а выход на поле Лещука стал решением главного тренера команды Сандро Шварца.

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