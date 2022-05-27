Шунин обратился к болельщикам «Динамо» перед финалом Кубка со «Спартаком»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин обратился к болельщикам команды перед финалом Кубка России. В финальном матче бело-голубые встретятся со «Спартаком».
«Финалы — это всегда большая ответственность и драйв. Неважно, с кем ты будешь играть в финале, но «Спартак» — это наш главный соперник.
Спасибо нашим болельщикам, которые гонят нас вперёд на протяжении всего сезона. Они приходят на каждый матч, болеют за нас, с каждым матчем их становится всё больше и больше. Мы играем в атакующий, интересный, симпатичный футбол при Шварце.
Хотел бы попросить и призвать болельщиков, чтобы они пришли на игру послезавтра, поддержали нашу команду так, как они умеют. Спасибо им за то, что они в нас верят. Я бы очень хотел, чтобы этот финальный матч получился праздничным, позитивным, чтобы у нас было хорошее настроение. Хотелось бы, чтобы все болельщики были счастливы», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 27 мая 2022
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