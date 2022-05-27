Шунин: против «Спартака» всегда есть накал. Непринципиально, финал Кубка или матч РПЛ

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Я не чувствую ажиотажа. Мы все этого не чувствуем, потому что по минимуму читаем прессу. Мы готовимся и делаем своё дело. То, что будет на стадионе, мы узнаем только на игре, когда выйдем на футбольное поле на разминку. В таком матче непринципиально, финал ли это Кубка или матч РПЛ. Всегда игры между «Спартаком» и «Динамо» очень интересные, в них есть накал», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится послезавтра, 29 мая, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 мск. В полуфинале бело-голубые разгромили владикавказскую «Аланию» со счётом 3:0, а красно-белые с аналогичным счётом — красноярский «Енисей».