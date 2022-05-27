В «Зените» заявили, что легионеры не собираются покидать клуб

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что легионеры не собираются покидать клуб.

«Новый лимит позволяет пригласить новых легионеров, но давайте дождёмся, какое решение будет от ФИФА. На сегодняшний день все легионеры заявили, что они не хотят никуда уезжать. И никуда не уедут. Наши бразильцы, Барриос и Ловрен готовятся прибыть на сбор», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».

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