В «Зените» ответили на вопрос, кто будет лидером клуба после ухода Дзюбы и Оздоева
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, кто будет лидером клуба после ухода Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева.
«Уход Дзюбы и Оздоева? Если вы говорите про то, кто станет лидером, то у нас есть лидеры легионеры, наши ребята, которые не только пользуются авторитетом, но и активно ведут себя в раздевалке», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».
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