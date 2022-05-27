Клопп отказался говорить о возможном уходе Мане в «Баварию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что не планирует обсуждать возможный уход форварда команды Садио Мане. Ранее сообщалось, что сенегалец хочет перейти в «Баварию». Клопп призвал думать о финале Лиги чемпионов с «Реалом», а не обсуждать трансферные слухи.
«Сейчас Мане находится в лучшей форме в своей жизни. Я получаю удовольствие, когда наблюдаю за ним. Я не могу ничего сказать о слухах о «Баварии». Сейчас он полностью сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Но я не впервые сталкиваюсь со слухами о «Баварии» накануне важной игры. Где бы в итоге ни оказался Мане в следующем сезоне, он будет отличным игроком», — сказал Клопп на пресс-конференции.
Сам игрок выражал желание остаться в «Ливерпуле», аргументируя это тем, что ему всё нравится и он счастлив. Тем не менее окончательное решение 30-летний форвард примет после финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
- 27 мая 2022
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