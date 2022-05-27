Гендиректор «Зенита» Медведев сообщил, что клуб не рассматривает отказ от второй команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не рассматривает отказ от второй команды.

«На сегодняшний день мы не рассматриваем отказ от «Зенита-2», потому что вертикаль у нас строится от академии, «Зенита-М» и «Зенита-2» к основному составу и другим командам лиги», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».

Недавно «Спартак» заявил о закрытии второй команды.

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