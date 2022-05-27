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Гендиректор «Зенита» Медведев сообщил, что клуб не рассматривает отказ от второй команды

Гендиректор «Зенита» Медведев сообщил, что клуб не рассматривает отказ от второй команды
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не рассматривает отказ от второй команды.

«На сегодняшний день мы не рассматриваем отказ от «Зенита-2», потому что вертикаль у нас строится от академии, «Зенита-М» и «Зенита-2» к основному составу и другим командам лиги», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».

Недавно «Спартак» заявил о закрытии второй команды.

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