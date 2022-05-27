Гендиректор «Зенита» высказался о ситуации с вратарями клуба
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с голкиперами команды. Ранее сообщалось, что клуб по окончании сезона может покинуть Михаил Кержаков. При этом также утверждалось, что «Зенит» проявляет интерес к голкиперу «Химок» Илье Лантратову.
«Да, у Кержакова заканчивается контракт, но есть несколько дней, чтобы с ним поговорить. Станислав Крицюк получил тяжелейшую травму, и сроки восстановления затягиваются. Мы вынуждены думать о вратарской линии, но пока не могу раскрыть подробности», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
«Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России. Клуб из Санкт-Петербурга досрочно завоевал золотые медали РПЛ.
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