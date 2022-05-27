Соломатин: жду победы «Динамо» в финале Кубка. Уход Шварца их раззадорит
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Бывший защитник сборной России Андрей Соломатин поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
«Ожидаю напряжённого футбола и победы «Динамо» от финала Кубка России. Даже если Шварц сейчас объявит об уходе, это никак не отразится на настрое команды. А может, даже наоборот, раззадорит их.
В финале возможно всё. Думаю, будет большое количество карточек. Не исключено, что будет удаление. Серия пенальти? Всё может быть», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится послезавтра, 29 мая, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 мск. В полуфинале бело-голубые обыграли «Аланию», а красно-белые — «Енисей».
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