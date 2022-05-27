Канчельскис: игроки «Динамо» сделают всё, чтобы проводить Шварца трофеем

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
«Хотелось бы, чтобы была голевая игра. Но вряд ли так будет. И «Динамо» хочет выиграть, и «Спартак» думает о победе. Финалы редко бывают со множеством голов. Скорее всего, будет ничейный результат, может, дойдёт до серии пенальти.
Уход Шварца? Наоборот, футболисты захотят сделать всё, чтобы проводить тренера хотя бы с одним трофеем, преподнести ему подарок. Сандро и так занял третье место, Кубок – вообще здорово!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится послезавтра, 29 мая, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 мск. В полуфинале бело-голубые обыграли «Аланию», а красно-белые — «Енисей».
- 27 мая 2022
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