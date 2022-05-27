Клопп: финал ЛЧ состоится, но не в Петербурге — такой посыл должна была получить Россия

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил удовлетворение в связи с тем, что финал Лиги чемпионов пройдёт в Париже (Франция), а не в Санкт-Петербурге (Россия). После начала украинских событий в УЕФА приняли решение перенести эту встречу.



«Я рад, что эта игра состоится, на это есть тысяча причин. Финал состоится, но не в Санкт-Петербурге. Именно такой посыл должна была получить Россия.



Жизнь продолжается, хотя её пытаются разрушить. Этот финал будет для людей Украины», — сказал Клопп на пресс-конференции.



В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом». Матч состоится завтра, 28 мая. В полуфинале «Реал» обыграл «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» оказался сильнее «Вильярреала».