Шварц растрогался на пресс-конференции, Смолов веселился перед тренировкой. Фото

27 мая в Москве на стадионе «Лужники» состоялись предматчевые мероприятия для СМИ перед финалом Кубка России.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в финале Кубка России.



«Все присутствующие могут лучше меня оценить те вехи «Динамо», которые были за последние 30 лет. Глубоко убеждён, что игра со «Спартаком» для нас всех будет абсолютной кульминацией сезона. Это то, для чего мы прошли весь этот путь. Мы прошли его с высоко поднятой головой. Мы как единый коллектив стараемся извлечь уроки и достичь лучших результатов.



Понятно, что кубок и титул — то, к чему мы стремимся. Будем биться. За нами будут стоять и Андрей Воронин, и Иван Ордец, которые являются частью нашего коллектива», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Лучшие кадры с тренировки «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.