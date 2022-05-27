Вилков: меня тошнит, когда Слуцкий говорит: «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров»

Бывший российский арбитр Михаил Вилков прокомментировал вылет «Рубина» в Футбольную национальную лигу.

«Не хотел сыпать соль на рану людям, упавшим в «лучшую лигу мира»: по себе знаю — неприятно читать негатив в свой адрес. Но после выхода интервью со Слуцким у Василия Уткина хотелось сказать пару скромных слов. Не знаю, кто и что говорит про «Рубин», но в слове «позор» касательно вылета в ФНЛ есть доля правды. Друзья прислали видео с матча «Рубин» — «Уфа» и подписали: «Болельщики «Рубина» бьют Слуцкого». На самом деле на видео была драка болельщиков. Но я сначала поверил, потому что не смотрел матч — в это время находился на стадионе в родном городе и переживал за сохранение прописки «Нижнего Новгорода». Но потом поймал себя на мысли, что это видео — весь сезон «Рубина»: клуб били все — кто и как хотел. Честно говоря, меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров.



Клуб с такой богатой историей не имел права вылетать в ФНЛ даже в самой тяжёлой ситуации. Вместо того чтобы сказать честно: «Я облажался, прости меня, народ Республики Татарстан. Не вели казнить», — Слуцкий чертит какие-то графики, показывает различные таблицы и льёт в уши о возрасте игроков и проблеме ушедших легионеров. Пользуясь случаем, передаю привет усатому юристу «Рубина» и трясущемуся начальнику команды с громкой фамилией. Как говорится, футбольный бог — не Тимошка, видит немножко. Реально жалко болельщиков клуба, которые совсем недавно радовались успехам Бердыева. Сейчас — печалька», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.