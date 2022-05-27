Вилков — Слуцкому: в ФНЛ судьи слышали и видели, как вы песочите матом их коллег
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Известный российский арбитр Михаил Вилков высказался о критике со стороны главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес судей. Ранее Слуцкий признался, что, вероятно, слишком сильно критиковал арбитров.
«Сейчас господин Слуцкий пытается наладить мосты через судью Васю Казарцева, делая ему комплименты. Но в ФНЛ нет Васи — там растут перспективные пацаны, которые не знают, где играл и кого тренировал Слуцкий. Они лишь слышали и видели, как вы песочили матом их коллег в прямом эфире», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, по итогам сезона в РПЛ «Рубин» занял 15-е место. В результате казанцы вылетели в ФНЛ. В клубе рассчитывали на мораторий на вылет, но он не был введён.
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