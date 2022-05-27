Хави: Левандовски — один из вариантов «Барселоны», идут переговоры
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду «Баварии» Роберту Левандовскому. Ранее сам футболист подтвердил, что хочет покинуть мюнхенский клуб. При этом руководители «Баварии» настаивают на том, чтобы он до конца отработал свой контракт. Соглашение польского форварда и мюнхенцев истекает летом 2023 года.
«Левандовски? Это один из вариантов, одна из возможностей. Ведутся переговоры. У него остаётся ещё год до конца контракта. Будет нелегко.
Наша финансовая ситуация? Лапорта сказал мне, что мы сможем усилить состав. Есть уверенность в наших возможностях», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация, что польский нападающий уже согласовал контракт с «Барселоной».
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