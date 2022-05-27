Экс-тренер «Спартака»: игроки неправильно учили Жиго русскому. Мог назвать голову задницей

Бывший тренер «Спартака» по физподготовке Рамиль Шарипов рассказал, как защитник красно-белых Самуэль Жиго учил русский язык.
«Жиго стремился поскорее начать говорить. Игроки над ним шутили и специально обучали неправильно. В результате он мог голову назвать задним местом, а иностранца рядом – дураком. Все смеялись, а Жиго быстро понимал, что это развод. С французским акцентом непросто произносить наши слова, русский Сэма забавный, но человек старался, в отличие от многих других легионеров.
«Спартак» летел на выезд, кажется, в Самару. Где-то в аэропорту Жиго увидел надпись «Следующий». Он тут же докопался до пресс-службы: попросил объяснить, как прочитать такое сложное слово и как оно переводится. С переводом справились быстро, а вот с произношением пошло сложнее. Но Жиго не успокаивался, пока не выговорил правильно», — цитирует Шарипова Sports.ru.
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