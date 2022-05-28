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Форвард «Милана» Леау отреагировал на интерес «Реала»

Форвард «Милана» Леау отреагировал на интерес «Реала»
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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау отреагировал на слухи об интересе мадридского «Реала».

«Я в «Милане», у меня осталось два года контракта, и я чувствую себя здесь как дома. Мне приятно слышать от представителей клуба, что я неприкосновенен. Меня радует информация об интересе «Реала», но я не теряю от этого голову», — цитирует Леау A Bola.

Накануне появилась информация о том, что «Реал» хочет приобрести Леау за € 120 млн.

Напомним, Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года, куда перешёл из «Лилля» за € 29,5 млн. Контракт игрока с «россонери» рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн. В завершившемся розыгрыше итальянской Серии А форвард сыграл в 34 матчах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

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