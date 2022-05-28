Кравцов, выступавший за «Нижний Новгород», рассказал о главном принципе Кержакова

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов, выступавший на правах аренды за «Нижний Новгород», рассказал о совместной работе с главным тренером команды Александром Кержаковым.
«Конечно, мы после каждого тура смотрели турнирную таблицу, следили за раскладами и что там происходит у других команд. От этого тоже, само собой, отталкивались. Но, по моим ощущениям, внутри нас была уверенность — задачу всё-таки выполним и останемся в Премьер-Лиге. У нас очень сильная команда.
Доверие тренера — это очень важный момент для игрока. Ты начинаешь чувствовать уверенность в себе после игр. Вот и я после дебюта в «Нижнем Новгороде» стал ощущать, что больше лёгкости появилось.
Какой тренер Кержаков? У Александра Анатольевича на первом месте именно дисциплина. Он говорил по ходу сезона — если будем выполнять указания главного тренера и играть слаженно всей командой, то добьёмся результата. Это, мне кажется, главный принцип Кержакова. На мой взгляд, на этом слогане мы играли, побеждали и в итоге выполнили задачу», — цитирует Кравцова «Матч ТВ».
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