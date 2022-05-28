Анчелотти: знаю, что болельщики «Эвертона» будут поддерживать нас в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, комментируя предстоящий финал Лиги чемпионов, выразил уверенность в том, что за испанский клуб будут болеть фанаты «Эвертона». В финале турнира «Реал» встретится с «Ливерпулем», принципиальным соперником «Эвертона». К тому же до перехода в «Реал» Анчелотти возглавлял «ирисок».
«Я знаю, что болельщики «Эвертона» поддержат нас завтра, это точно. Понимаю, что там принципиальное соперничество в Ливерпуле. У меня хорошие воспоминания от времени, которое я провёл там. Уверен, что фанаты «Эвертона» поддержат меня.
Я в пятый раз уже буду в финале Лиги чемпионов. И каждый раз бывают похожие чувства перед матчем. Здорово участвовать в таком. Подобными событиями надо наслаждаться. И мы будем наслаждаться матчем до финального свистка», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.
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