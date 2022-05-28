Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, какую надпись хотел бы видеть на своём надгробии.
«Я не знаю, что я хочу, чтобы люди думали обо мне. Что я хочу сделать для клуба, так это создать структуру и культуру сейчас и после того, как я уйду. Потому что правильная структура и правильная культура не должны зависеть от людей; это должно зависеть от клуба. Это моя цель, на самом деле.
Люди никогда не спрашивают меня, какое наследие я хочу оставить в футбольном клубе, но однажды меня спросили, какую надпись я хотел бы видеть на своём надгробии. Честно говоря, это что-то вроде: «Он был хорошим парнем». Этого было бы абсолютно достаточно. Чтобы добиться успеха, мне не нужно идти по головам. До сих пор этого никогда не случалось, так что я не буду начинать это сейчас», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
28 мая «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.
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