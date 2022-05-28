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Касильяс — о Бензема: раньше он был в тени Роналду, Ди Марии, Кака и Бэйла

Касильяс — о Бензема: раньше он был в тени Роналду, Ди Марии, Кака и Бэйла
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Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался о нападающем клуба Кариме Бензема.

«Бензема просто чудесен. Карим всегда нравился мне как игрок, но он действительно находился в тени Роналду, Ди Марии, Кака или Бэйла… Но сейчас он взял на себя ответственность. Остаётся лишь выиграть Лигу чемпионов.Если он поднимет этот трофей как капитан «Реала», то, без сомнений, ему должны вручить «Золотой мяч».

Винисиус и Родриго добились такого прогресса, потому что рядом с ними есть Бензема. У них отличная связь. А сзади им помогают Модрич, Кроос, Каземиро и Феде Вальверде», — цитирует Касильяса Marca.

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В текущем сезоне Бензема провёл за «Реал» 45 матчей во всех турнирах, забив 44 гола, а также отдав 15 результативных передач.

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