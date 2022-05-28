Отец Месси потребовал президента «Барселоны» больше не говорить о Лионеле
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Хорхе Месси, отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси потребовал у президента «Барселоны» Жоана Лапорты больше не говорить о форварде, сообщает Marca.
По данным источника, Хорхе Месси несколько дней назад позвонил Лапорте, чтобы сказать ему больше не упоминать Лионеля в своих интервью и закрыть прошедшую главу.
Напомним, Месси выступал за «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За это время он провёл за клуб 777 матчей, в которых записал в свой актив 672 гола и сделал 302 результативные передачи.
Аргентинец перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт. В завершившемся сезоне аргентинец провёл 34 матча во всех турнирах, забив 11 голов, а также отдав 14 результативных передач.
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