Икер Касильяс высказался об игре нападающего «Ливерпуля»
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Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался об игре нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
«У «Ливерпуля» сильная команда. У них отличная атака. У них есть Салах. Он очень быстрый и опасный футболист, у которого есть большое желание взять реванш у «Реала», — цитирует Касильяса Marca.
В текущем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 50 матчей во всех турнирах, забив 31 гол, а также отдав 15 результативных передач.
Напомним, что «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов. Игра состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс» сегодня, 28 мая. Начало встречи — в 22:00 мск.
В полуфинале «Реал» по сумме двух матчей обыграл «Манчестер Сити» (3:4, 3:1), а «Ливерпуль переиграл испанский «Вильярреал» (2:0, 3:2).
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