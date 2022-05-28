Трент Александер-Арнольд: иметь шансы выиграть 2-й титул ЛЧ — особенное событие для меня

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.



«Даже просто иметь шансы выиграть второй титул Лиги чемпионов в таком молодом возрасте — особенное событие для меня. Было много легендарных футболистов, у которых не было такой возможности. Быть здесь — привилегия для меня.



Угроза, которую несёт на поле «Манчестер Сити», имеет другой характер. Финал ЛЧ вносит дополнительное давление. Это другое, независимо от того, с кем вы играете, но наличие в финале «Реала» придаёт игре ещё большую серьёзность. Встречаются два больших клуба Европы», — цитирует Александера-Арнольда официальный сайт УЕФА.



Напомним, что финал между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс» сегодня, 28 мая. Начало — в 22:00 мск.