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Трент Александер-Арнольд: иметь шансы выиграть 2-й титул ЛЧ — особенное событие для меня

Трент Александер-Арнольд: иметь шансы выиграть 2-й титул ЛЧ — особенное событие для меня
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Даже просто иметь шансы выиграть второй титул Лиги чемпионов в таком молодом возрасте — особенное событие для меня. Было много легендарных футболистов, у которых не было такой возможности. Быть здесь — привилегия для меня.

Угроза, которую несёт на поле «Манчестер Сити», имеет другой характер. Финал ЛЧ вносит дополнительное давление. Это другое, независимо от того, с кем вы играете, но наличие в финале «Реала» придаёт игре ещё большую серьёзность. Встречаются два больших клуба Европы», — цитирует Александера-Арнольда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс» сегодня, 28 мая. Начало — в 22:00 мск.

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