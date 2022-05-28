Почеттино: отказ Мбаппе — это разочарование для «Реала»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о том, что форвард Килиан Мбаппе остался в команде.

«Решение Мбаппе меня не удивило. Мы были уверены, что он ещё ничего не решил, и выбор будет сделан в последний момент. Все игроки «ПСЖ» узнали о его решении за полчаса до объявления. Только Ашраф Хакими знал заранее.

Мне тоже официально сообщили, что Мбаппе подпишет новый контракт, за полчаса до объявления. Даже находясь рядом с ним, мы не знали окончательного решения. Конечно, отказ Мбаппе – это разочарование для «Реала». Я не буду делиться собственным мнением по этому поводу», — цитирует Почеттино Marca.

Напомним, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в итоге форвард продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.