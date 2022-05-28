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Марсело поделился ожиданиями от предстоящего матча «Реала» с «Ливерпулем» в финале ЛЧ

Марсело поделился ожиданиями от предстоящего матча «Реала» с «Ливерпулем» в финале ЛЧ
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Защитник «Реала» Марсело поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Знаем, что такое играть в финале, играть за этот клуб. Накануне игры испытываешь небольшое волнение, но мы все настраивались на этот финал с того самого момента, как только получили право участвовать в нем. Меня радует участие бразильцев в этом финале. Это здорово для нашей страны. Мне бы хотелось, чтобы у меня на родине получили удовольствие от этой игры. Финал обещает быть захватывающим. Я знаю Анчелотти восемь лет. Мне повезло работать под его началом. Он хорошо разбирается в футболе и знает, как обращаться с игроками. В этом сезоне не было никаких проблем, и все благодаря ему. Он помогает нам расслабиться и придает уверенности», — приводит слова Марсело официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 28 мая.

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