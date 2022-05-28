Матео Кассьерра – лучший игрок «Сочи» в мае

Колумбийский нападающий Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Сочи» в мае по мнению болельщиков.
За этот месяц колумбиец сыграл в двух матчах и забил три гола, а также стал лучшим игроком встречи с «Динамо».
Ранее стало известно, что «Црвена Звезда» переориентировала своё внимание с нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на форварда «Сочи». Отмечалось, что сербский клуб ищет молодого и быстрого игрока.
Матео Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).
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