Камавинга – о финале ЛЧ: надеюсь, миллионы беженцев по всему миру знают, что мы вместе

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов.
«Я родился в лагере беженцев в Анголе после того, как моя семья бежала от войны. Мои родители дали мне новую жизнь во Франции, а футбол привёл меня к финалу Лиги чемпионов.
Я благодарен за возможность играть и горжусь этим как бывший беженец. Надеюсь, миллионы беженцев по всему миру, которые также любят футбол, знают, что мы вместе», — приводит слова Камавинга Goal.
Напомним, в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом». Матч состоится сегодня, 28 мая. Главным арбитром матча будет француз Клеман Тюрпен.
В полуфинале «Реал» обыграл «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» оказался сильнее «Вильярреала».
Лучшие камбэки «Реала» в международных матчах.
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